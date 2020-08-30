ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.