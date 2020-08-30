Пашинян не сможет использовать армянскую армию в политических целях

Внесение поправок в закон "Об обороне" Армении связано с отсутствием дисциплины и боеспособности в армии.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат сказал, что Армения намерена усилить оккупационные отряды, пытаясь таким образом привлечь добровольцев в армию. Потому что политические процессы в стране свидетельствуют о постепенной потере авторитета Пашиняна, и единственный способ остаться у власти - это опираться на армию.

"Опыт предыдущих президентов Армении показывает, что для сохранения власти необходимо опираться на силу армии. Пашинян также намерен под видом добровольцев привести в армию террористов и защитить себя от политических соперников.

Логическим следствием отсутствия дисциплины в армии является то, что солдаты, проходящие службу в армянской армии по принуждению, регулярно совершают дезертирство и дерутся друг с другом. В то же время бегство молодых людей за границу различными способами, чтобы не идти в армию, стало одной из проблем, стоящих перед Арменией в последние годы. С этой целью, внося поправки в действующее законодательство, Пашинян пытается выиграть время, чтобы защитить свою власть под предлогом реформирования армии, с одной стороны, а с другой - сделать армию жертвой политических игр и настроить ее против своих соперников. Потому что ни для кого не секрет, что некоторые вопросы в армянской армии решаются зарубежными странами", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что изменения в закон "Об обороне", которые будут внесены в Армении, сами по себе создадут серьезные проблемы в стране.

"Потому что использование Пашиняном армии в политических целях станет невозможным. С другой стороны, содержать добровольцев в армии будет сложно с финансовой точки зрения. В нынешней ситуации выделение дополнительных средств армии обратно пропорционально бюджету Армении. Все это приведет к постепенному ослаблению армянской армии и ее беспомощности перед лицом азербайджанской армии", - добавил Гусейнов.