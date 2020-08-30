В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению

Азербайджан ожидает от РФ предоставления убедительных доводов и удовлетворительного объяснения по поводу факта отправки вооружения в Армению, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев.

"Факты продажи или бесплатной поставки вооружения Армении Россией не являются новостью. Азербайджан всегда стремился развивать сотрудничество с Россией таким образом, чтобы национальные интересы ни одной из сторон не ущемлялись и обе страны получали взаимную выгоду от этого сотрудничества. При принятии множества значимых геополитических решений Азербайджан действовал максимально искренне и честно, чтобы защитить упомянутую линию. Но, к сожалению, ряд наших ожиданий от противоположной стороны не оправдался", - сказал Гулиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", передает Day.Az.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным открыто выразил недовольство и протест Азербайджана по вопросу таких визитов. "От визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Баку, состоявшегося 25 августа, ожидалось, что действия России против наших национальных интересов будут компенсированы или же будет получено разумное объяснение по этому поводу, однако этого не произошло. Российский министр дал весьма неубедительное объяснение с целью замять факты поставки оружия в Армению, заявив, что Россия якобы отправила некое оборудование и строительные материалы для своей армянской базы. Отвечая 29 августа на вопросы журналистов, помощник президента Хикмет Гаджиев в очередной раз выразил недовольство нашей страны и открытым текстом заявил, что доводы РФ не устраивают Азербайджан, попросив внести ясность в ситуацию с обеспечением Армении вооружением", - подчеркнул депутат.

Гулиев считает, что Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, обязалась выступать в роли беспристрастных и объективных посредников для обеспечения мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом. "Как может Россия, претендуя на роль объективного и беспристрастного посредника, заявлять с одной стороны, об отсутствии альтернативы мирному урегулированию конфликта и неприемлемости применения силы и в то же время интенсивно, меняя 5 раз маршрут, направлять оружие оккупантам, занимающим 20% территории Азербайджана и пытающимся захватить новые земли в Товузе? К тому же в самый разгар Товузских боев", - добавил он.

По его мнению, вооружая Армению, Россия нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в рамках своего посреднического мандата. "Россия, предоставляя стране-оккупанту такой объем оружия (насколько нам известно, 500 тонн, но вполне вероятно, что реальные данные намного больше), также принимает активное участие в грубом нарушении Арменией соответствующих пунктов Договора об обычных вооруженных силах в Европе, вступившего в силу 9 ноября 1992 года. А это полностью противоречит военно-политическим обязательствам России перед ОБСЕ. Уверен, что наши дипломаты поднимут этот вопрос в соответствующих институтах ОБСЕ и потребуют объяснений по поводу нарушения международных обязательств", - отметил он.

Гулиев добавил, что Азербайджан ждет от РФ предоставления убедительных доводов и удовлетворительного объяснения по поводу факта отправки вооружения в Армению.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа позвонил Президенту РФ Владимиру Путину. В ходе разговора он проинформировал его об армянской провокации 12-16 июля на армяно-азербайджанской границе. Президент Ильхам Алиев также отметил, что, начиная с 17 июля, имеют место интенсивные грузовые поставки военного назначения из РФ в Армению и этот вопрос вызывает серьезное беспокойство в Азербайджане. "Президент И.Алиев отметил, что после столкновений на азербайджано-армянской границе, из России через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана в Армению было доставлено свыше 400 т военных грузов и основной целью его телефонного звонка является прояснить этот вопрос", - подчеркивалось в сообщении пресс-службы Президента Азербайджана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 августа в Баку на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым заявил, что Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие. "С этим связана некая незначительная активность. И вторая часть - призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то - наоборот. Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заверил Шойгу.