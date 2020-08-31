https://news.day.az/politics/1266691.html Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила новое заявление
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила новое заявление
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Губадлинского района армянскими вооруженными силами, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
"31 августа 1993 года Губадлинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами. В результате оккупации шехидами стали 238 жителей Губадлы, 316 человек стали инвалидами, более 100 человек пропали без вести", - говорится в заявлении.
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