Азербайджан является главным союзником Тель-Авива на Южном Кавказе

Израильский аналитический Центр стратегических исследований Бегина-Садата (Центр BESA) опубликовал статью, в которой Азербайджан называется главным союзником Израиля в регионе Южного Кавказа.

В статье отмечается, что хотя географически Азербайджан и Израиль находятся далеко друг от друга, отношения между странами носят стратегический характер.

Также издание подчеркивает, что Нагорный Карабах официально является территорией Азербайджана.

"Несмотря на свои небольшие размеры и удаленность от зоны конфликта, Израиль, тем не менее, имеет жизненно важные стратегические интересы на Южном Кавказе. В регионе выделяется Азербайджан, так как азербайджано-израильские отношения превосходят отношения Израиля с Арменией", - пишет автор статьи.

Израиль и Азербайджан установили дипломатические отношения в апреле 1992 года, а через год открылось посольство Израиля в Баку. С тех пор отношения двух стран расширялись и углублялись. Взаимоотношения основываются на ряде геостратегических факторов. Во-первых, это военная сфера, где Азербайджан превратился в крупного импортера израильских оборонных технологий. Израильские оборонные компании принимали участие в обучении азербайджанского спецназа и в модернизации военной техники.

Масштаб сделок между странами огромен. В 2012 году появились сообщения о закупке Азербайджаном оружия производства Israel Aerospace Industries на 1,6 миллиарда долларов. В 2016 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Азербайджан приобрел у Израиля оружия на 5 миллиардов долларов, включая беспилотные летательные аппараты и спутниковые системы. В 2017 году Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что Азербайджан закупил у Израиля военную технику на сумму 127 миллионов долларов.

Двустороннее военное сотрудничество развивается с момента обретения Азербайджаном независимости в 1991 году. Израиль готов предоставлять Баку высокие технологии на уровне, которым не обладают Ереван и даже Москва.

Но одного только бизнеса недостаточно для долгосрочных геополитических отношений. Азербайджан и Израиль разделяют другие основополагающие интересы. На фоне сложных отношений Израиля и Ирана, такое положение дел, естественно, делает Азербайджан еще более значимым партнером для ближневосточной страны, отмечает издание.

Тесные отношения между Израилем и Азербайджаном также вписываются в более широкую перспективу США в регионе. В начале 1990-х годов Вашингтон поощрял трехсторонние отношения между Турцией, Азербайджаном и Израилем, куда позже была добавлена Грузия. ​​

Данная геополитическая модель сработала. Азербайджан и Израиль по-прежнему считают свои геополитические интересы жизненно важными для региональной безопасности, а Грузия играет транзитную роль. Баку обеспечивает до 40% потребности Израиля в нефти, которая импортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Кирилл Малиновский