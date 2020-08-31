Президент Ильхам Алиев: В борьбе с COVID Азербайджан проводит очень успешную деятельность

Как уже сообщалось, 31 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет некоторые моменты из выступления главы государства в открытии госпиталя.

"В период пандемии строительство новых больниц в нашей стране получило широкий размах. На эти цели были выделены крупные средства, мобилизованы все возможности. Потому что существующий коечный фонд не позволял нам успешно бороться с этой ужасной пандемией. Всего за шесть месяцев коечный фонд нашей страны значительно расширился".

"Планируется построить семь больниц модульного типа. Но сейчас в этом нет необходимости. Потому что количество больных в нашей стране сокращается, и в случае необходимости за короткий срок можно будет построить дополнительные больницы на 1400 коек".

"В борьбе с COVID Азербайджан проводит очень успешную деятельность, принятые решения исполняются своевременно и качественно. Эти и другие факторы позволили нам держать ситуацию под контролем".