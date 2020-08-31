Вагит Алекперов награжден орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 августа подписал распоряжение о награждении Вагита Юсуфовича Алекперова орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии взаимных связей между Азербайджаном и Россией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.