https://news.day.az/politics/1266809.html Вагит Алекперов награжден орденом "Достлуг" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Вагит Алекперов награжден орденом "Достлуг" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 августа подписал распоряжение о награждении Вагита Юсуфовича Алекперова орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии взаимных связей между Азербайджаном и Россией.
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