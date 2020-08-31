Армении не удается рассорить Россию с Турцией и Азербайджаном

Россия пошла на поводу у Армении. Политическое армянство почти достигло своей цели: Россия, ведомая армянским лобби, укомплектовавшим практически все высокие кабинеты власти в Москве и в регионах страны, переходит к реализации своего стратегического плана. Следующая часть этого плана - война!

Война нужна глобалистам и прислуживающему им политическому армянству, а воевать, согласно их сценарию, должны Россия и Турция. И это только на первом этапе. Далее состав враждующих коалиций будет увеличиваться. В том числе за счет постсоветских стран, часть которых, имеющая проблемы территориальной целостности своих государств, увы, будет не на стороне России.

Но пока еще есть время противодействовать реализации этого проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Играть сегодня на одном поле с соросовской Арменией - значит, играть на стороне глобалистов и против национальных интересов России.

Согласно наглым заявлениям министра обороны Армении, провокатора Давида Тонояна, стало известно, что в Армении планируется создание частных армяно-российских компаний в сфере военно-промышленного комплекса. Также Ереван ведет переговоры с Россией о закупке истребителей Су-30СМ. Насчет "закупок" Тоноян несомненно приврал, поскольку Армения привыкла все даром получать от России - земли, политическую и финансовую поддержку, оружие и прочее. Раньше хотя бы это можно было объяснить тем, что Армения - "форпост" России на Южном Кавказе.

Но с приходом к власти Никола Пашиняна и его команды - ставленников глобалистов и их главного world-менеджера Джорджа Сороса, во внешней политике Армении произошли существенные изменения. Внешние кураторы Еревана осуществляли этот разворот постепенно, чтобы усыпить бдительность Москвы и беспрепятственно провернуть транформацию армянского курса. Более того, в самой Москве засели адепты глобалистов, под влиянием которых некоторые центры влияния во власти подсовывают губительные для России решения. В скорой перспективе это может найти свое очевидное для всех подтверждение.

Ведь неслучайно по всему миру прокатились армяно-азербайджанские стычки, инспирированные глобалистами при поддержке мировой армянской этнокопопарции. Это был своего рода анонс новой мировой войны, которая может получить всплеск от карабахского конфликта.

Согласно сценарию, армяно-азербайджанские столкновения перекинулись за пределы региона после июльских событий на азербайджано-армянской границе. В июле ереванские политики под командованием глобалистов, имеющих свои центры и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Москве, и даже в Пекине, перешли в наступление, осуществив нападение на азербайджанскую границу. Направление удара было тщательно продумано, а именно в зоне прохождения энергетических коммуникаций в сторону Турции. Просчитать ответную реакцию Турции в этой ситуации не составляло труда. Анкара выступила в поддержку Азербайджана и своих интересов.

Сначала Россия и ОДКБ вроде как не поддались на армянскую провокацию. Но спустя некоторое время глобалистам удалось продавить нужные решения в Москве, и в Армению вновь потекло российское оружие, что, соответственно, зафиксировал Азербайджан. Визит Шойгу в Баку, выступившего со странными объяснениями в расчете "на дураков", ни в Баку, ни в мире никто всерьез не воспринял. В итоге Россия сегодня теряет дружественный Азербайджан, как и ранее потеряла Грузию и Украину. Цель Армении и армянского лобби - рассорить Россию с Турцией и Азербайджаном почти достигнута, но еще не преодолена последняя черта.

В итоге Россия остается с Арменией, но надолго ли? Этот "форпост" давно предал Россию, а сейчас лишь подыгрывает Москве, чтобы развязать региональную войну. Провокатор Тоноян, получивший поддержку в Москве, воинственно гремит оружием, предвещая войну России, Турции и Азербайджану. При этом обещает подкормить армянство новыми территориями соседних государств, в том числе России, на территории которой армянство уже планирует создать "Краснодарско-Армянскую Республику".

Однако неоднократные попытки мирового армянства ввергнуть Россию и Турцию в войну до сих пор были безуспешными. Путин и Эрдоган выходили из самых сложных ситуаций, в том числе при участии Президента Ильхама Алиева. Ведь Азербайджан, в отличие от Армении, кровно заинтересован в стабильных отношениях между своими главными партнерами - Россией и Турцией.

Стало известно, что с 31 августа по 1 сентября состоится визит в Москву делегации Турции во главе с замглавы МИД Седатом Оналом. В состав делегации также входят представители министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации Турции. Вероятно, стороны обсудят не только ситуацию в Ливии и Сирии, но и на Южном Кавказе. Надеемся, что здравый смысл восторжествует, и армянство больше не будет праздновать "свою" победу на крови и землях других народов.