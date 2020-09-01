Нам всем нужно еще немного подождать и не расслабляться

Азербайджан продолжает успешную борьбу с пандемией и благодаря всем мерам, принятым государством, эпидемиологическая ситуация остается стабильной и находится под полным контролем.

Эффективное образование, создание соответствующей медицинской инфраструктуры, качественное решение вопросов профилактики и лечения, применение специального карантинного режима и поэтапная реализация ограничительных и смягчающих мер, ответственность граждан, солидарность государства и народа - вот основные причины успешных результатов.

В настоящее время в большинстве городов и регионов страны отменен специальный карантинный режим, сняты многие ограничения. Можно сказать, что если граждане и в этот период послаблений проявят ответственность, то страна в скором времени сможет вернутся к допандемическому образу жизни.

Однако не стоит забывать, что в связи с угрозой новых заражений в Баку, Сумгайытском и Абшеронском районах было принято решение сохранить ряд ограничений.

Важно понимать, что перед принятием решения об ограничении или смягчении последствий Оперативный штаб при Кабинете министров тщательно изучает и анализирует ситуацию в стране и отдельных регионах, выявляет все риски и принимает превентивные меры по их предотвращению. Все эти важные решения направлены на ограничение передачи инфекции из регионов, где риск заразиться выше, в другие города и районы страны.

Отметим, что рекомендации и руководства Всемирной организации здравоохранения также считают целесообразным введение ограничений на поездки между регионами с повышенным риском заражения и другими регионами.

Одно из главных условий успеха - ответственное поведение наших граждан, терпение и сдержанность, четкий подход к ограничениям. Наши граждане понимают, что нынешняя отмена ограничений на поездки может привести к росту инфекций и ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, что, в свою очередь, потребует принятия новых мер по ужесточению.

Следует отметить, что осенне-зимний период - это также период активизации других заболеваний. Вместе с COVID-19 эти заболевания представляют серьезную угрозу для человеческого организма. Многие понимают, что поэтому сейчас главная задача - не допустить распространения коронавируса и появления новых точек заражения. Одной из основных задач, стоящих перед государством в момент начала работы образовательных учреждений - уберечь наших детей от этой проблемы, обеспечить их вовлечение в образовательный процесс в нормальных условиях.

Нетерпимость некоторых безответственных граждан к ограничению передвижения является проявлением безразличия к здоровью и безопасности людей, общества, нас самих и наших семей. Это неприемлемо.

Во время пандемии коронавируса ряд культурных объектов, в том числе музеи и выставочные залы, были закрыты из-за повышенного риска заражения. В настоящее время в связи с удовлетворительной санитарно-эпидемиологической ситуацией принято решение о восстановлении деятельности этих предприятий. И хоть некоторые утверждают, что разрешение работы музеям и выставочным залам якобы неактуально, якобы есть более важные вопросы, нужно понимать: очевидно, что сохранение некоторых ограничений в связи с пандемией не должно препятствовать принятию смягчающих решений в других областях. Музеи и выставочные залы предназначены не только для туристов, посещающих нашу страну, но и для знакомства с культурой, искусством, историей Азербайджана. Это очень важно для каждого гражданина, особенно для нашей молодежи.

Сохранение достигнутого результата, успехов этой плодотворной работы государства является долгом каждого из нас. Международный опыт показывает, что карантин следует продлить до тех пор, пока не будет создана вакцина. Он показывает, что страны, достигшие успеха в борьбе с коронавирусом и отменившие режим карантина, повторно вводят ограничения из-за распространения инфекции на следующем этапе.

Единственный способ противостоять вирусу пока вакцина против COVID-19 еще не изобретена - проявлять ответственность, следовать правилам карантина и соблюдать личную гигиену. Чем серьезнее мы отнесемся к коронавирусу, чем больше сплотимся в трудные для всех нас дни, тем лучше сможем защитить наших родных и близких, родственников, а также обеспечим безопасность окружающих нас людей.

Давайте же проявим еще немного терпения и на сей раз окончательно одержим верх над коронавирусом, чтобы не возвращаться к новым ограничениям.



М. Ахмедзаде