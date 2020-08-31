АзТВ поддержал проект под названием «Резня в Ханкенди»

Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана дала старт новой кампании под названием "Xankəndi qırğınları" ("Резня в Ханкенди").

Как сообщили Day.Az в пресс-службе АзТВ, сюжетная линия всех роликов, подготовленных при технической поддержке Азербайджанского Телевидения, основана на реальных историях жизни людей, ставших жертвой армянского террора и по сегодняшний день живущих с этой болью. В первом коротком фильме рассказывается о судьбе простой учительницы из Ханкенди.

Нурида Магеррамова работала в Ханкенди учителем 4-ой среднеобразовательной школы имени Низами Гянджеви. Она - одна из многих сотен свидетелей и жертв террористических актов, тщательно спланированных органами спецслужбы Армении с начала 1988-го года и целенаправленно осуществленных 18 сентября против мирных азербайджанцев, проживавших в городе Ханкенди.

В рамках проекта планируется также перевод короткометражных фильмов на различные языки и распространение их в международных организациях.