Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы

Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы. 128 героев Советского Союза - выходцы из Азербайджана. В Азербайджане производилась военная техника. Днем и ночью работали предприятия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью, распространенном в репортажах телеканалов "Россия-24" и "Россия-1" в связи с открытием нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области России.

Глава государства отметил, что 416-я дивизия отличилась во время взятия Берлина. Именно бойцы дивизии взяли дворец кайзера Вильгельма. А также под руководством азербайджанца, лейтенанта Меджидова группа бойцов дивизии водрузила знамя Победы над Бранденбургскими воротами.