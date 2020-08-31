Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы
Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы. 128 героев Советского Союза - выходцы из Азербайджана. В Азербайджане производилась военная техника. Днем и ночью работали предприятия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью, распространенном в репортажах телеканалов "Россия-24" и "Россия-1" в связи с открытием нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области России.
Глава государства отметил, что 416-я дивизия отличилась во время взятия Берлина. Именно бойцы дивизии взяли дворец кайзера Вильгельма. А также под руководством азербайджанца, лейтенанта Меджидова группа бойцов дивизии водрузила знамя Победы над Бранденбургскими воротами.
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