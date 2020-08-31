Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана

Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии, освобождавшей Ростовскую область, были выходцами из Азербайджана. 416-я Таганрогская дивизия освободила не только Ростов и всю Ростовскую область, в том числе город Таганрог, после чего ей было дано название Таганрогская.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью, распространенном в репортажах телеканалов "Россия-24" и "Россия-1" в связи с открытием нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области России.

Глава государства подчеркнул, что 416-я дивизия освободила и города Мелитополь, Кишинев, Одесса. Особо отличилась 416-я дивизия во время блестяще проведенной Моздокской операции. По существу это предотвратило захват фашистами города Баку, что имело бы катастрофические последствия для исхода Великой Отечественной войны. В то время Азербайджан поставлял 80 процентов горючего и 90 процентов смазочных масел. И если бы Азербайджан и его промыслы попали в руки фашистов, исход войны мог быть совсем другим.