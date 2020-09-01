Перед законом все равны, независимо от общественного положения, общественного статуса. Равенство, справедливость и верховенство закона в Азербайджане являются одними из основных принципов, и я призываю всех граждан к ответственности.

Такое заявление сделал Президент Ильхам Алиев. Выступая в формате онлайн на церемонии открытия второй модульной клиники при Медицинском центре МЧС.

Думается, слова главы государства были адресованы определенному кругу лиц, включающему некоторых бывших и действующих чиновников, привыкших читать, что закон для них не писан. Эти лица открыто нарушают правила карантинного режима, вызывая недовольство и возмущение граждан.

Как отметил Президент страны, к сожалению, сегодня есть люди, которые не понимают ситуации, есть люди, утратившие ответственность, есть случаи грубых нарушений правил. При выявлении таких случаев, конечно, должны применяться санкции. Никакой избирательности не будет - независимо от социального статуса, все равны перед законом.

"Равенство, справедливость и верховенство закона являются одними из основных принципов в Азербайджане, и я призываю всех граждан к ответственности", - заявил Президент Ильхам Алиев, предупредив, что те, кто нарушает правила, будут наказаны.

По мнению депутата Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении поднял ряд очень важных вопросов. В частности, чрезвычайно актуальна сегодня, когда часть страны продолжает оставаться в зоне особого карантина, тема равенства всех перед законом, сказал парламентарий в комментарии Day.Az.

Все равны перед законом, независимо от должности, прошлых и настоящих заслуг, правила карантина касаются всех, подчеркнул Мирзазаде.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что только ответственность каждого перед законом, гражданская ответственность, соблюдение введенных в связи с пандемией правил, соблюдение принципа верховенству закона поможет нам избавиться от вирусной угрозы. Слова главы государства - это предупреждение всем, кто ставили себя выше закона и не считали обязательным для себя соблюдать требования законодательства", - сказал наш собеседник.

Депутат также отметил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал решимость государства в борьбе с коронавирусом. Благодаря своевременным и решительным действиям руководства страны сегодня удается держать под контролем заболеваемость. От граждан же, независимо от статуса и чина, требуется только соблюдать элементарные требования и помошь государству в борьбе с этой общей для всего мира бедой, резюмировал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева