В Азербайджане назначены члены Комиссии по борьбе с коррупцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в состав Комиисс вошли следующие лица:

Самир Нуриев - Глава Администрации Президента Азербайджана;

Фуад Алескеров - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана;

Гюндюз Керимов - Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник Первого вице-президента Азербайджана;

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджана;

Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджана.

Отметим, что согласно Закону Азербайджана "О борьбе с коррупцией" функции специализированного органа в области предотвращения коррупции в Азербайджане выполняет Комиссия по борьбе с коррупцией.

Комиссия формируется в составе 15 членов. Пять членов комиссии назначаются Президентом Азербайджана, еще пять членов - Милли Меджлисом Азербайджана, а остальные пять членов - Конституционным судом Азербайджана.

Решением Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана нового созыва от пятого июня 2020 года в Комиссию назначено пять членов парламента - это вице-спикер Адиль Алиев, депутаты - Амина Агазаде, Эльшад Мирбашироглу, Арзу Нагиев и глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Помимо этого, назначением Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева членом Комиссии решением Конституционного суда Азербайджана от 26 августа 2020 года, был укомплектован состав Комиссии из пяти членов, назначаемых вышеуказанной структурой. Наряду с Генпрокурором Азербайджана в составе Комиссии представлены председатель Конституционного Суда Азербайджана Фархад Абдуллаев, министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного Суда Азербайджана Рамиз Рзаев, председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.