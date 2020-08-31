Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID

В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом.

"В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID. Надеюсь, что Азербайджан и в этой области окажется в числе первых стран, получивших вакцину, потому что мы уже некоторое время ведем очень активную работу по этому вопросу. Но основное условие здесь заключается в том, что данная вакцина должна пройти все этапы испытаний. Врачам хорошо известно, что любая новая вакцина проходит несколько этапов, и только после этого поставляется на рынок, используется для вакцинации людей. Поэтому мы доставим эту вакцину в нашу страну после того, как все стадии, все проводимые компаниями испытания дадут результат, после проведения всех испытательных тестов и международной сертификации. Надеюсь, что в этом случае можно будет сказать, что страшная ситуация осталась позади", - сказал глава государства.

"В настоящее время в нашей стране ежедневно заражаются от 100 до 200 человек, и по сравнению с предыдущими месяцами это, конечно же, хороший результат. Но для того, чтобы постоянно сохранять ситуацию под контролем, ежедневно проводится и будет проводиться мониторинг. В то же время смягчающие шаги должны предприниматься так, чтобы избежать резкого увеличения числа больных. Это - основной вопрос, и здесь мы, конечно, будем действовать очень осторожно", - сказал Президент Ильхам Алиев.