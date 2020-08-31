Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Словакии Зузане Чапутовой поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Словацкой Республики - Днем Конституции.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Словакии - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме главы государства.