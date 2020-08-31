Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словакии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Словакии Зузане Чапутовой поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Словацкой Республики - Днем Конституции.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Словакии - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме главы государства.
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