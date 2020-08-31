Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Узбекистана с национальным праздником Республики Узбекистан - Днем независимости.

Сегодня азербайджано-узбекские связи успешно развиваются. Наши отношения, поднявшиеся до уровня стратегического партнерства, проистекают из воли двух народов, тесно связанных друг с другом общими национальными, духовными и культурными ценностями.

Для всестороннего развития наших связей и укрепления их в различных областях имеются широкие возможности. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее углубление и укрепление межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, сотрудничества на двусторонней основе и в рамках международных организаций.

Хочу подчеркнуть, что в период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, азербайджанский народ солидарен с братским народом Узбекистана.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Республике Узбекистан - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.