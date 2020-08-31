Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Узбекистана с национальным праздником Республики Узбекистан - Днем независимости.
Сегодня азербайджано-узбекские связи успешно развиваются. Наши отношения, поднявшиеся до уровня стратегического партнерства, проистекают из воли двух народов, тесно связанных друг с другом общими национальными, духовными и культурными ценностями.
Для всестороннего развития наших связей и укрепления их в различных областях имеются широкие возможности. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее углубление и укрепление межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, сотрудничества на двусторонней основе и в рамках международных организаций.
Хочу подчеркнуть, что в период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, азербайджанский народ солидарен с братским народом Узбекистана.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Республике Узбекистан - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
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