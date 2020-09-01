Срам и невежество: очередное унижение Джамиля Гасанлы и Севиндж Османгызы

Каждая оппозиционная партия, движение или группа, управляемая умным человеком демократическим способом, счастлива по-своему. Но все оппозиционные группировки и структуры, находящиеся по гнетом политических манипуляторов, удивительно похожи. Все они представляют собой уродливый тип микродиктатуры, где все и вся подчинено только одной цели - удовлетворению амбиций одного человека.

Все радикальные оппозиционные организации проходят через несколько этапов, и так же, как весна неизбежно заканчивается осенью, каждая такая организация движется к своему закату. Как правило, этот процесс идет параллельно с судьбой самого карманного диктатора, называемым "председателем", "лидером" или "светочем".

Загнивающая и чахнущая структура, аффилированное со своим руководителем, превращается в заложника его умственных и моральных способностей. И по мере того, как дряхлеет и выдыхается глава маленький диктатор, происходит одряхление и самой организации.

В нашем случае ситуация усложняется тем, что никто не знает точно состояние радикальной оппозиции. В последние годы оно ухудшилось и думается, нет ни одного реального, эффективного способа лечения невзгод радикалов, ведь ими управляют люди, не отягощенные интеллектом.

Хотя невежество - это счастье для иных, но для полноты счастья оно должно быть таким глубоким, чтобы не подозревать о себе самом. И нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек.

Нам не повезло даже с невеждами - как не везло с оппозицией, якобы "свободной журналистикой", с опекунами как той оппозиции, так и крикливой, создающее много шума из ничего борзописцами.

Вконец радикализованная часть оппозиции ныне вышла на охоту за головами и кошелками: сермяжных политиков, вроде председателя ПНФА Али Керимли и зиц-председателя кухонного "Нацсовета" Джамиля Гасанлы интересуют бывшие чиновники, ныне оставшиеся в тени былого своего величия.

Но они забывают, что главное и величайшее невежество состоит в незнании самих себя. И это главная проблемы нынешней оппозиции - неправильная оценка реалий, ошибочные трактовки событий и напрочь отсутствующий анализ как политических, так и экономических процессов. Нет также внятного, вдумчивого анализа, что доказывает не только беспринципность, но и вопиющее политическую безграмотность крикливых самодуров в стане радикальной оппозиции.

Среди этого визгливого хорала особо стали выделятся голоса дряхлого Джамиля Гасанлы и Севиндж Османкызы, неофицальной и временами, увы, не вполне адекватной прессвумен Али Керимли.

Тем более, что они сумели-таки обрадовать нас очередным несуразным дуэтом на тему "Как мы не понимаем азов экономики и кичимся своим невежеством".

Создательница и пока бессменная ведущая YouTub-канала имени самой себя, г-жа Османкызы вознамерилась комментировать очередной рейтинг Всемирного Банка.

По словам ведущей свои мысли в никуда С.Османкызы, оказывается, эксперт Всемирного Банка намеренно совершили фальсификацию, исказили данные в отношении 4 стран и тем самым, те страны улучшили свои показатели в известном рейтинге.

Придав голосу полную секретность, С.Османкызы сказала своим зрителям, что среди тех стран - ну, естественно, как же без этого - есть Азербайджан и официальный Баку опираясь на преднамеренно измененные данные, бравирует улучшением своего места в известном рейтинге.

В передаче, посвященной именно этой тайной, но ставшей явной благодаря недюжинному мастерству расследователя и аналитическому уму самой себя, Османкызы в качестве всенародно известного эксперта по политическим, экономическим, моральным и т.д. проблемам пригласила Джамиля Гасанлы, чтобы он, светом своего могучего ума, осветил все тайные закоулки и окольные тропы очередной махинации властей Азербайджана.

Ибо искусственно повысить свой рейтинг и потом уверять всех, что с экономикой в стране все нормально - нельзя, плохо и это повторяли дует Османкызы-Гасанлы.

Они оба ссылались на публикацию Wall Street Journal.

Но это, мягко говоря, ложь. Причем бессовестная, невежественная.

Реалии совершенно другие.

Сотрудники Всемирного банка сообщили о ряде внутренних нарушений в Банке касательно ошибочных изменений данных в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов.

Как отметили в ВБ, из-за ошибочного изменения данных Азербайджан упал в рейтинге.

Изменения в данных не соответствовали методологии Doing Business. Аудит и проверка помогут экспертам ВБ подтвердить, что произошло в этих процессах.

То есть, представители ВБ подтвердили допущение ошибки в процессе внутренней оценки. Эти ошибки были допущены в том отчете Doing Business, в котором показатели по Азербайджану были низкими.

Надеемся, что ВБ в скором времени устранит эти ошибки и предоставит более точную информацию, отражающую развитие Азербайджана в соответствующем году.

Напомним, что в Doing Business-2018, среди 190 стран Азербайджан в рейтинге занял 57 место. А в Doing Business 2020 Азербайджан занял 34 место в списке из 190 стран.

Ранее ВБ обьявил о приостановке публикации ежегодного рейтинга Doing Business на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений.

По данным того же Wall Street Journal, в прошлых отчетах могли быть некорректно изменены данные по четырем странам - Азербайджану, Китаю, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Отдел независимого внутреннего аудита Всемирного банка изучает и оценит данные последних пяти отчетов Doing Business. По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.

Очередной рейтинг Doing Business должен был выйти в октябре 2020 года.

Что касается состояния экономики страны, то согласно обнародованному прогнозу Всемирного Банка (на ближайшие два года, экономика Азербайджана в 2021 году восстановится и вырастет на 2,2 процента.

По предварительным оценкам ВБ, объем ВВП в Азербайджане в 2019 году вырос незначительно - на 2,2 процента.

Причина ясна: пандемия коронавируса COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии наряду с обвалом мировых цен на сырьевые товары, сбоем в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и резким повышением степени неприятия рисков на финансовых рынкax.

В ответ на эту кризисную ситуацию Центральный банк Азербайджана наращивает масштабы поддержки денежно-кредитной системы, а власть использует суверенный фонд в целях стабилизации валюты. В стране реализуется пакеты налогово-бюджетных мер поддержки, однако, с учетом ограниченности потенциала системы здравоохранения, национальная экономика оказалась не настолько подготовленной к пандемии, чтобы завершить год без сокращения внутреннего валового продукта.

Ожидается, что на темпах роста экономики Азербайджана скажется сохранение цен на нефть на низком уровне, вследствие чего ВБ прогнозирует сокращение ВВП страны в 2020 году на 2,6 процента.

На фоне этих событий прогнозируется сокращение экономики страны на 2,6 процента в 2020 году и восстановление 2,2 процента в 2021 году.

Естественно, пандемия оказала негативное влияние как на экономику страны, так и на социальное положение людей. Для уменьшения последствий этого влияния предпринимаются практические шаги. Около пяти миллионов человек охвачены широким социальным пакетом. Люди, работающие как в государственном, так и частном секторе, а также безработные, в том числе неформально занятые, относящиеся к малообеспеченным слоям - граждане всех категорий обеспечены материальной поддержкой государства. Это еще раз свидетельствует о том, что благосостояние людей, их социальное положение и, конечно, здоровье являются для властей Азербайджана основным вопросом.

Для Севиндж Османкызы и Джамиля Гасанлы же основными вопросами их суетливого бытия является способы утоления неуемной жажды материальной и политической наживы, непрекращающиеся поиски очередных спонсоров и заказчиков для поддержания имиджа иконоборцев и стяжателей славы в социальных сетях.

Вся их деятельность выстроена на нехитрой конструкции оголтелой демагогии и люмпенской бравады, плакатной вербалистики и никчемного словоблудия.

Джамиль Гасанлы, вот уже месяцами не вылезая из тесных комнат в Вашингтоне, не щадя свое старческое здоровье, работает над очередным своим "шедевром", посвященным уйгурской проблематике, точнее, вопросам притеснения и ассимиляции уйгуров в Китае.

Зиц-председатель никогда не отличался уйгурофильством и по крайне мере, в его выступлениях до сих пор проблемы китайских уйгуров не служили лейтмотивом.

Но нет, ныне он, дыша праведным гневом, решил обрушится на Китай.

Вдруг ли? Совершенно нет - Гасанлы всего лишь выполняет очередной приказ вашингтонского обкома, собираясь призвать Китай к демократическим переменам.

Хотя демократизацию, первую очередь, надо осуществлять в сознании С.Османкызы и Д.Гасанлы, ибо они, рвя жилы, пытаются предстать перед немногочисленными своими сторонниками в образе интеллигентов.

Но им не понять, что давно очутились на свалке истории. Для реальной, адекватной, истинной, думающей оппозиции нужны новые люди, новые идеи, непреклонные интеллектуалы. Если подобных нет, а интеллигенцию представляют Османкызы, Гасанлы и им подобные маскоты социальных сетей, тогда лучше жить в лесу, как Генрих Торо. Там, по меньшей мере, на чистом воздухе тошнить не будет.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az