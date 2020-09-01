Председатель ГА ООН приветствовал инициативу Азербайджана провести сессию по коронавирусу

Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Тиджани Мухаммад-Банде поблагодарил Азербайджан за инициативу проведения специальной сессии по сотрудничеству стран в борьбе с пандемией коронавируса.

"Предложение провести в Генассамблее специальную сессию по вопросу пандемии - это надежная основа для мобилизации международных усилий по борьбе с этой угрозой", - сказал он в понедельник на специальной встрече, посвященной организации сессии.

"Мы признательны Азербайджану за то, что он в качестве председателя Движения неприсоединения выступил с инициативой провести эту важную специальную сессию", - подчеркнул Мухаммад-Банде.

Как сообщает Day.Az, глава ГА ООН уточнил, что соорганизаторы сессии уже представили проект документа, который может быть принят по ее итогам. "Мы верим, что специальная сессия обеспечит большую вовлеченность мировых лидеров в нацеленные на результат действия по реагированию на пандемию", - добавил он.

"Это еще больше укрепит роль Генассамблеи как глобальной платформы по реагированию на распространение коронавирусной инфекции, а также на ее влияние на жизни людей", - заключил Мухаммад-Банде.

Официально специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией, началась 10 июля, однако странам понадобилось время, чтобы договориться об аспектах ее проведения в условиях удаленной работы. Ранее МИД Азербайджана выразил уверенность, что специальная сессия "внесет вклад в укрепление солидарности государств в борьбе с пандемией, усилит международное сотрудничество по поиску ответа на эту глобальную угрозу".