Генпрокуратура прокомментировала информацию о привлечении Али Гасанова к следствию

"Распространилась информация о привлечении бывшего заведующего отделом Администрации Президента Али Гасанова в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконных действиях в Фонде государственной поддержки развития СМИ и раздаче квартир журналистам.

Утверждается, что в больнице в Турции, где находится А.Гасанов, была получена информация о том, позволяет ли его здоровье садиться в самолет. До сведения Гасанова было доведено, что если в ближайшее время он не вернется, он будет объявлен в международный розыск и доставлен в Азербайджан в наручниках".

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечено, что по фактам незаконных действий должностных лиц Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308-1.2 (неиспользование по назначению средств государственного бюджета в крупном размере) и 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок).

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.