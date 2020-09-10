Пашинян пытается пиариться на трагедии ливанского народа

Попытка так называемых "властей" Нагорного Карабаха решить существующие демографические проблемы в самопровозглашенной республике за счет иммиграции ливанских армян вряд ли имеет перспективы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк, комментируя начатый Арменией процесс заселения Карабаха бейрутскими армянами. Отметим, что несколько семей из Ливана уже поселены в оккупированный азербайджанский город Шуша.

По словам нашего собеседника, экономическая ситуация в оккупированном Карабахе остается крайне тяжелой и армянам диаспоры нет никакого смысла обосновываться в этом полуживом образовании.

"После начала военного конфликта, карабахский регион стремительно теряет население. Вслед за азербайджанцами, которые, к примеру, в Шушинском районе составляли более чем 90 процентов жителей, из НК начали массово выезжать славянские группы населения. В результате тогдашняя НКАО потеряла более 50 тыс. населения, что не могло не отразиться на демографической ситуации. Попытки армянских сепаратистов как-то решить проблему за счет армян, из-за конфликта выехавших из других регионов Азербайджана, провалились. Те привыкли к хорошему уровню жизни, какой имели в Азербайджане до конфликта, и, попав на оккупированные территории, вскоре мигрировали, в основном, в Российскую Федерацию", - сказал Ковбасюк.

По мнению украинского эксперта, нынешние единичные случаи переселения армян из Бейрута в Карабах есть ничто иное, как попытка Еревана пиарить оккупационный режим на трагедии ливанского народа. А также желание сохранить лицо как перед армянами Карабаха, так и перед диаспорой, считает Ринат Ковбасюк.

Лейла Таривердиева