https://news.day.az/politics/1267062.html Михаил Гусман рассказал о предстоящих президентских выборах в США - ВИДЕО
Михаил Гусман рассказал о предстоящих президентских выборах в США - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем общественно-политической передачи "Актуально сегодня" в эфире азербайджанского телеканала CBC.
Передача была посвящена президентским выборам, которые пройдут в США в ноябре этого года.
В ходе передачи Михаил Гусман рассказал о деятельности кандидатов от Республиканской и Демократической партий.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи.
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