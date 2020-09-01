Михаил Гусман рассказал о предстоящих президентских выборах в США

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем общественно-политической передачи "Актуально сегодня" в эфире азербайджанского телеканала CBC.

Передача была посвящена президентским выборам, которые пройдут в США в ноябре этого года.

В ходе передачи Михаил Гусман рассказал о деятельности кандидатов от Республиканской и Демократической партий.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.