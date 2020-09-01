https://news.day.az/politics/1267087.html Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме - ФОТО - ВИДЕО

Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 1 сентября 2020 13:18 339
Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме

В подразделениях Отдельной общевойсковой армии, дислоцированных в сложных горных условиях, построены современные солдатские бытовые комплексы, переданные в пользование личного состава, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Военнослужащие передовой отличаются высокой бдительностью и качествами профессиональных бойцов. Наряду с боевыми дежурствами, они способны выполнить самое трудное задание.

На высотах, где зима бывает более суровой, подразделения первого эшелона в рамках мер подготовки к зиме заранее и в первую очередь обеспечиваются теплой одеждой, топливом, водой, продовольствием и другими необходимыми припасами.

Обеспеченные теплой одеждой и качественным продовольствием в солдатских бытовых комплексах, имеющих все необходимые условия, азербайджанские солдаты стоят на защите Родины как профессиональные бойцы.

Государственная забота о военнослужащих - неотъемлемая часть построения армии. Каждый военнослужащий делает все, чтобы оправдать оказанное им высокое доверие.

В Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской АР создана прочная основа единства государства, армии и народа, поэтому боевой дух личного состава, ощущающего на себе поддержку государства и народа, день ото дня растет, и наша Родина надежно защищена, говорится в сообщении минобороны.

  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
  • Военнослужащие на передовой полностью готовы к зиме
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