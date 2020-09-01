Михаил Гусман: Роль и место АМИ Trend в современном Азербайджане трудно переоценить

1 сентября независимое агентство международной информации Trend отмечает свое 25-летие.

Своей оценкой деятельности агентства за прошедший период и месте АМИ Trend на информационном пространстве региона с Day.Az поделился первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Хочу поздравить профессиональный и талантливый коллектив агентства Trend и его руководство с четвертьвековым юбилеем. 25 лет на весах истории, может быть, не очень большой период. Но для Азербайджана, для страны, которая только 30 лет назад получила свою независимость, это фактически почти весь срок жизни государства", - сказал наш собеседник.

По словам первого заместителя гендиректора ТАСС, в наш информационный век, когда существует огромное количество самых разных и не всегда добропорядочных источников информации, роль и место АМИ Trend в современном Азербайджане трудно переоценить. Потому что это информагентство все годы своей деятельности было проводником объективной, правдивой, взвешенной и очень нужной обществу информации.

"Поскольку я имел возможность наблюдать работу агентства Trend не только внутри страны, но и на международных площадках, могу сказать, что коллеги из Trend очень убедительно и профессионально отстаивают на международном информационном поле позиции и интересы своей страны, Азербайджана. В этом плане, мне кажется, у Trend, как у международного агентства, очень большое будущее. Потому что Азербайджан, занимая с каждым годом все более и более заметное и авторитетное место на мировой арене, остро нуждается в информационных проводниках своей деятельности во всем мире.

Еще раз хочу пожелать АМИ Trend самых больших успехов. Уверен, что коллектив агентства их достигнет", - подчеркнул Михаил Гусман.

Лейла Таривердиева