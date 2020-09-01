https://news.day.az/politics/1267125.html Прошла регистрацию партия ReAL
Прошла регистрацию партия ReAL
Прошла регистрацию Республиканская альтернативная партия (ReAL).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев и начальник Главного управления регистрации и нотариата Ильгар Мамедов представили председателю партии Ильгару Мамедову сертификат о регистрации Республиканской альтернативной партии.
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