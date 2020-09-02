Азербайджан достойно справляется с ситуацией, вызванной пандемией

Азербайджан в период пандемии показал лучшие результаты по сравнению с другими, в том числе высокоразвитыми странами, такими, как США, Франция, Германия. В результате принятия карантинных мер спад азербайджанской экономики оказался гораздо ниже.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По мнению парламентария, Азербайджан оказался в лучшем положении, потому что более половины ВВП страны формируется за счет энергетической отрасли, которая не сбавляла темпов.

"Кроме того, у страны накоплены немалые финансовые возможности, которые позволили ей направить дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, построить модульные больницы, повысить выплаты азербайджанским медикам и приглашать специалистов из-за рубежа. Государство также оказывало социальную помощь населению, поддерживало бизнес. Более того, Азербайджан не только справлялся самостоятельно со своими проблемами, но и оказал чувствительную помощь ряду других стран, в том числе более сильных с точки зрения экономики", - сказал наш собеседник.

Мусабеков напомнил, что Азербайджан инициировал обсуждения насущных вопросов, связанных с пандемией, в рамках Движения неприсоединения и ООН. Важную работу в этом направлении он проводит также в качестве председателя Тюркского совета.

"То есть и экономически, и политически, и с точки зрения здравоохранения, и в социальном измерении, и во внешнеполитическом контексте Азербайджан достаточно хорошо справляется с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Усилия в этом направлении, думаю, не прекратятся. Открывая страну, возвращая школьников в классы, а студентов в аудитории, государство будет продолжать принимать меры для защиты здоровья населения", - отметил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева