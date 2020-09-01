Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Вьетнама

Пезидент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуену Фу Чонгу поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины независимости Социалистической Республики Вьетнам.

Связи между Азербайджаном и Вьетнамом имеют богатую историю и добрые традиции. Расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество являются одними из факторов, обусловивших динамичное развитие двусторонних отношений.

Верю, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений станет прочной основой для дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях.

В этот радостный день желаю Вам здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Вьетнама - постоянного процветания и благосостояния", - говорится в письме главы правительства.