Визит Пашиняна в оккупированный Карабах показывает, что Армения не хочет мирного урегулирования конфликта

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабах показывает, что эта страна-оккупант не заинтересована в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Об этом во вторник сказал Trend политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, поскольку это не первый визит Пашиняна на оккупированные территории, и в ходе которого он также посетил военные объекты, становится очевидным, что правительство Армении строит новые планы агрессии против Азербайджана, и намерено возобновить военные действия и совершить очередную провокацию.

"Пашинян вовсю использует "карабахскую карту", чтобы держать внутреннюю аудиторию под контролем. Так, награждение Пашиняном армянских военнослужащих, отличившихся в совершении провокаций на границе с Азербайджаном в направлении Товуза, тот факт, что один из них был удостоен звания "Национальный герой" рассчитано на ослабление разочарования, постигшего армянскую армии после июльских боев.

Наряду с этим Пашинян пытается скрыть политические, экономические и социальные проблемы в стране, а также восстановить свой падающий рейтинг. Мало того, что Пашинян политически ущербная фигура, в то же время он и члены его семьи подозреваются в создании мафиозных группировок, продаже горнодобывающей продукции и вооружения, торговле сигаретами. Его визит в Карабах направлен на расширение семейного бизнеса, получение доли от доходов незаконной эксплуатации золотоносных рудников и других драгметаллов на оккупированных территориях Азербайджана. Вовсе не случайно, что в ходе визита Пашинян посетил горнодобывающий комплекс Base Metls в Агдаринском районе Нагорного Карабаха.

Пашинян, не желающий садиться за стол переговоров, должен понимать, что азербайджанское государство имеет право в любой момент применить силу для обеспечения своей территориальной целостности. Если страна-оккупант совершит новые военные провокации, Азербайджан однозначно должным образом ответит неприятелю. Для этого у Азербайджана достаточно экономической и военной мощи, а также политической воли государства и решимости народа вернуться на свои исторические земли", - подчеркнула Шабнам Гасанова.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.