https://news.day.az/politics/1267195.html Минобороны назвало сумму, поступившую в Фонд помощи ВС
Минобороны назвало сумму, поступившую в Фонд помощи ВС
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным Силам на 1 сентября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Минобороны, на 1 сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 113.414.815,17 манат, 213.577,88 долларов США, 18.341,0 евро и 5000,0 рублей.
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