Минобороны назвало сумму, поступившую в Фонд помощи ВС

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным Силам на 1 сентября. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Минобороны, на 1 сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 113.414.815,17 манат, 213.577,88 долларов США, 18.341,0  евро и 5000,0 рублей.