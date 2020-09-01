Прокурор запросил для Тофига Ягублу 4 года 6 месяцев тюрьмы

В Низаминском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Наримана Мехдиева завершилось судебное расследование.

Прокурор запросил для Тофига Ягублу 4 года 6 месяцев лишения свободы (в строгом режиме).

Отметим, 22 марта 2020 г. примерно в 15.00 автомобиль "Toyota Corolla" (90-CU-515), управляемый Тофиком Ягублу, на улице Нахчыванского в Низаминском районе Баку при выполнении маневра на левую сторону, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 (90-HA-028), управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Во время расследования было установлено, что Т.Ягублу в тот момент вышел из автомобиля и начал спорить с Джабраиловым, используя непристойные выражения в его адрес, ударил его кулаком по голове, а также несколько раз ударил его отверткой по правому плечу. В этот момент из машины вышла супруга Джабраилова Джавахир Джабраилова. Т.Ягублу оттолкнул ее, нанеся телесные повреждения.

Во время инцидента пострадали левая дверца и переднее крыло "Toyota Corolla", а также правое переднее крыло "ВАЗ-21074".

По факту в Управлении полиции Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство, совершение деяний с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Во время осмотра места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты отвертка, на которой были пятна от крови, а также порванный жакет Джабраилова также с пятнами от крови, была назначена судебно- биологическая, трасологическая экспертиза, допрошены потерпевшие и свидетели.

Решением суда в отношении Ягублу была избрана мера пресечения в виде ареста.