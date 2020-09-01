Севиль Микаилова: Армянская власть срывается с цепи в отсутствие жесткой и адекватной международной реакции на свои беззакония

Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана - желание агрессора оправдать свои незаконные действия.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что посещение Пашиняном "военных объектов" на территории Нагорного Карабаха, ознакомление c условиями в так называемой "армии", а также встреча с военными призваны создать видимость контроля над ситуацией: "Истинной целью является сокрытие недостатков в армии, в которой последнее время царит пораженческий дух, придать позитивный "флёр" образу неудачника-армянского солдата, а также стимулировать вооруженные силы к новым коварным планам. Открыто видно его желание поживиться природными богатствами, заполучить коммерческие преференции на территории Нагорного Карабаха. Не секрет, что имена премьер-министра Армении и членов его семьи упоминаются в связи с контрабандой продукции горнодобывающей промышленности, оружия и сигарет. Прилагаются всяческие усилия для создания мафиозного бизнеса, получения несметных богатств, на пути к которым безжалостно устраняются все преграды".

Микаилова добавила, что действия Пашиняна, создающие угрозу миру и безопасности в регионе, а также шаги, направленные на легитимацию оккупации, должны быть осуждены мировым сообществом: "Награждение в особом порядке солдат и офицеров армянской армии Пашиняном после последних кровавых провокаций на азербайджано-армянской границе - косвенное признание преступления, приведшего к гибели людей с обеих сторон. Нападение на границу другой страны - международное преступление, и Пашинян должен это понимать. Дело в том, что власти Армении ведут себя все более агрессивно из-за отсутствия жесткой и адекватной международной реакции на их незаконные действия. На страну-агрессора, которая держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, должно оказываться всестороннее давление. В противном случае международное сообщество ощутит на себе горькие последствия неразрешенности нагорно-карабахского конфликта. Преступный оккупационный политический режим непременно должен быть разоблачён и подвергнут жестким санкциям".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.