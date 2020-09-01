Состоялся вебинар на тему "Сетизация азербайджанской диаспоры"

Рабочая группа конкурса "Восхождение" первого сентября провела вебинар на тему "Сетизация азербайджанской диаспоры". Вебинар представил член правления управляющих руководителей конкурса, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вебинар начался с показа видеоролика о деятельности Госкомитета по работе с диаспорой. Рассказав участникам вебинара о проделанной за рубежом работе, председатель комитета Фуад Мурадов сказал, что сегодня главной задачей диаспоры является донесение реалий Карабаха до целевой аудитории, работа над профессиональной организацией работы организаций диаспоры в этом направлении. Он также отметил, что в сегодняшних непредсказуемых и тяжелых условиях пандемии предпринимаются гибкие шаги по поддержке каждого из наших соотечественников, Госкомитет находится в постоянном контакте с азербайджанцами за рубежом, оперативно реагирует на обращения наших соотечественников. Наряду с этим, он довел до сведения участников, что осуществляется план действий по расширению сети Азербайджанских домов, Координационных советов, которые были созданы в последние годы в разных странах для поддержки азербайджанцев, объединили их, и придали мощный импульс процессу организации наших соотечественников.

"Мы всегда готовы помочь нашим соотечественникам в этом деле. Наше главное направление и цели - обеспечить поддержку нашего государства азербайджанцам во всем мире, еще больше укрепить силы нашей диаспоры в противостоянии с армянским лобби, которое проводит враждебную по отношению к нам политику. Разумеется, для этого наши соотечественники должны сплотиться и быть заинтересованы в продвижении в мире истории и культуры нашего государства.

Мы еще раз стали очевидцами единства и силы наших соотечественников, в частности во время акций поддержки, проведенных в различных странах в связи с Товузскими боями", - сказал Фуад Мурадов.

Вебинар продолжился в формате взаимного обсуждения участников. Также участники сообщили, что внимательно следят за деятельностью диаспоры и поделились позитивными мнениями касательно проделанной в последнее время работой.

Следует отметить, что рабочая группа конкурса также предусматривает проведение на регулярной основе вебинаров в презентации управляющих руководителей.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.