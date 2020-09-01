Чем вести низкопробную клеветническую кампанию против Азербайджана, лучше акцентируйте внимание на прискорбных внутриполитических процессах в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, так ответил армянской общине Италии посол Азербайджана в этой стране Мамед Ахмедзаде.

Статья посла под названием "Урегулирование конфликта пролегает через восстановление территориальной целостности Азербайджана", опубликованная в различных средствах массовой информации Италии, в частности Politicamente Corretto, L'Opinione, Notizie Geopolitiche, Sicurezza Internazionale, Sardegnagol, Kmetro0, Giornale Diplomatico, "разгневала" армянскую общину Италии. Живущие в Италии армяне, направив от имени структуры "Совет армянской общины Рима" письма протеста СМИ, опубликовавшим статью посла Азербайджана, выступили с бредовыми суждениями , рассчитанными на отвлечение итальянской общественности от военной агрессии Армении против Азербайджана. В этой связи, каждое из СМИ (Notizie Geopolitiche, Giornale Diplomatico, Politicamente Corretto, Sardegnagol), опубликовавших письмо армянской стороны, также опубликовали ответное письмо посла Азербайджана в Италии, адресованное в их редакции.

В письме, в первую очередь, посол Азербайджана выразил благодарность этим печатным органам за внимание, оказанное процессам в регионе, в том числе за передачу итальянскому читателю ясной картины о ситуации в регионе публикацией статьи посла, и отметил, что истина может быть раскрыта только таким образом. В отношении попытки армянской стороны "ответить" на его статью через структуру под названием "Совет армянской общины Рима" азербайджанский дипломат сообщил, что если с одной стороны непредоставление этой структурой весомых аргументов в пользу отрицания агрессивной сущности Армении и намерение отвлечь общественное внимание дешевой клеветнической кампанией против Азербайджана является неудачно попыткой скрыть агрессивную политику Армении, то с другой стороны, является признанием того факта, что Армения - агрессор, а Азербайджан - сторона, подвергшаяся агрессии.

Дипломат рекомендовал этой структуре акцентировать внимание на прискорбных внутриполитических процессах в Армении, вместо того, чтобы вести низкопробную клеветническую кампанию против Азербайджана.

"Период правления первого президента Армении запомнился в истории военной агрессией Армении против Азербайджана, гибелью тысяч людей, военными преступлениями, преступлениями против человечности, вергших регион в один из самых тяжелых политических, демографических кризисов новейшей истории. Позже первый президент Армении, который понял, что эта ситуация привела Армению к глубокому кризису и увидел выход в достижении мира с Азербайджаном, был свергнут преступной военной хунтой. Эта хунта, возглавляемая вторым и третьим президентами Армении, руки которых обагрены кровью мирных азербайджанцев во время военной агрессии против Азербайджана, в период своего 20-летнего правления поставила страну на грань уничтожения. В такой плачевной ситуации нынешний премьер-министр, захвативший власть, пользуясь недовольством и протестами народа, создал в стране революционную диктатуру. Уже ни для кого не секрет, что ожидания демократии армянского народа полностью сошли на нет. Нынешний премьер-министр, в короткие сроки объявивший войну всем своим политическим оппонентам, судебной системе, СМИ и неправительственным организациям, фигурирует в различных скандалах вокруг махинаций и преступлений финансово-экономического характера. Очередная военная авантюра Армении, совершенная против Азербайджана 12 июля, была также направлена ереванским режимом ​​на то, чтобы отвлечь внимание от этой плачевной внутриполитической ситуации", - сказал Ахмедзаде.

Азербайджанский дипломат отметил, что в действительности целью диаспоры, проживающей за рубежом, должно быть развитие и процветание своей родины, но у армянской стороны все наоборот.

"Не имея возможности правильно оценить процессы в регионе, армянские организации за рубежом своими вредными действиями превратили Армению в заложницу своих личных амбиций. Если армянская диаспора заботится о будущем армянского народа и хочет видеть Армению стабильной, развитой и процветающей страной, она должна сначала побудить ее к нормализации отношений со своими соседями, поскольку будущее Армении, не обладающей внутренними ресурсами, зависит от нормальных отношений со всеми ее соседями и, в частности с Азербайджаном. Для этого Армении следует в первую очередь вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана", - подчеркивает Мамед Ахмедзаде.

Дипломат завершает свою мысль словами о том, что армянская община должна понимать - отправлять в Армению время от времени финансовые пожертвования не означает ее любить.

"Ни эти финансовые пожертвования, ни сокрытие ошибок Армении клеветнической кампанией против Азербайджана не решат проблем страны. Тот факт, что сегодня Армения остается бедной и переживает тяжелые политический, экономический и социальный кризисы, напрямую связан с ее военной агрессией против Азербайджана. Если эта политика не изменится, безотносительно того, кто находится у власти, ситуация в Армении будет только ухудшаться", - подытожил Ахмедзаде.

В отношении "Призыва к Армении и Азербайджану сесть за стол переговоров и найти мирное решение проблемы вместо ведения вооруженного конфликта и предъявления претензий друг другу в прессе" опубликовавшей письмо армянской стороны газеты Giornale Diplomatico , азербайджанский дипломат заявил, что Азербайджан как раз привержен мирному урегулированию конфликта, несмотря на военную оккупацию 20 процентов своей территории на протяжении почти 30 лет.

"Наша цель - вести предметные переговоры, ориентированные на результаты, достижение урегулирования конфликта. Однако цель Армении заключается в продлении переговоров и сохранении статус-кво. Мы приветствуем призыв редакции к скорейшему урегулированию конфликта, но этот призыв должен быть адресован не к Азербайджану, а стороне, которая оккупировала его территории", - говорится в ответном письме посла Азербайджана.

Эти комментарии азербайджанского дипломата в Giornale Diplomatico вызвали общественный интерес и также были опубликованы такими СМИ, как Askanews, Yahoo Notizie, Yahoo Finanza.

Со статьями азербайджанского посла можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://www.politicamentecorretto.com/2020/08/31/lettera-dellambasciatore-della-repubblica-dellazerbaigian-in-italia-0345-20-15-07/

https://www.notiziegeopolitiche.net/nagorno-karabakh-lambasciatore-ahmadzada-replica-alla-comunita-armena-di-roma/

https://www.sardegnagol.eu/2020/09/01/la-risposta-dellambasciatore-alla-comunita-armena-in-italia/

https://www.giornalediplomatico.it/Azerbaigian-amb-Ahmadzada-a-GD-Ada-decenni-impegnati-per-soluzione-politicaA.html

https://it.notizie.yahoo.com/ambasciatore-azero-roma-noi-per-soluzione-diplomatica-nagorno-154358369.html

https://it.finance.yahoo.com/notizie/ambasciatore-azero-roma-noi-per-soluzione-diplomatica-nagorno-154358369.html