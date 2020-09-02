ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Нахчыване

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района и на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района и в селе Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.