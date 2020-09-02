https://news.day.az/politics/1267387.html 90,8% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву - ОТЧЕТ
90,8% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву - ОТЧЕТ
Опубликован отчет "Деятельность Президента в общественном мнении" Центра социальных исследований, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Отчет охватывает второй квартал 2020 года - с апреля по июнь.
Для изучения отношения респондентов к деятельности Президента и трех ветвей власти (законодательная, судебная и исполнительная) было изучено доверие к этим структурам.
Так, абсолютное большинство респондентов отметили, что доверяют Президенту Ильхаму Алиеву. Сказавшие "полностью доверяю" Президенту составляют абсолютное большинство респондентов (90,8%).
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