90,8% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву

Опубликован отчет "Деятельность Президента в общественном мнении" Центра социальных исследований, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Отчет охватывает второй квартал 2020 года - с апреля по июнь.

Для изучения отношения респондентов к деятельности Президента и трех ветвей власти (законодательная, судебная и исполнительная) было изучено доверие к этим структурам.

Так, абсолютное большинство респондентов отметили, что доверяют Президенту Ильхаму Алиеву. Сказавшие "полностью доверяю" Президенту составляют абсолютное большинство респондентов (90,8%).