"Независимая Газета" потеряла лицо: кто заказал бред о 500 сирийцах в Азербайджане?

Война - это не только там, где стреляют, роют окопы и бросают гранаты. И способов ведения военных действий сегодня разработано настолько много и изощренно, что человечество может угробить себя десятки раз, распыляя все, что было создано до сих пор. Современная война чрезвычайно технологична и непредсказуема. Ныне же основа ведения современной войны - информационные технологии, которые одинаково справляются с заданием: лечить людей или уничтожать. Постепенно.

Современная журналистика обладает и использует все преимущества научно-технического прогресса: интернет, высокоточная видео- и звукозаписывающая аппаратура, мобильная связь, возможность передавать репортаж с места события в реальном времени практически из любого уголка планеты и многое другое - все это помогает работникам масс-медиа профессионально и качественно исполнять свою работу.

Однако современная журналистика находится под сильным давлением двух обстоятельств: финансы и власть. Без серьезного финансирования очень трудно создавать качественный продукт. Средства массовой информации - это серьезный вид бизнеса. Причем, бизнес не столько для получения прибыли, сколько создающий репутацию тех, кто осваивает прибыль. Или их разрушающий.

На этом и строится второе обстоятельство (начнем от противного), влияющее на развитие современных СМИ - это власть. Поэтому, когда сегодня говорят о независимости СМИ, приходится вспоминать не только о законодательстве, но и о том, кому конкретно принадлежат те или иные информационные ресурсы.

И вот здесь у средств массовой информации есть неизбежный соблазн превратиться в средства массовой дезинформации в угоду определенным финансовым группам, организациям или же вполне конкретным структурам. Ибо финансы готовят почву для зависимости от заказчика.

Увы, некоторые масс-медиа забыли, что СМИ - вторая древнейшая профессия, которая может или уже становится первой для некоторых газет, сайтов или информационных ресурсов.

Как российская "Независимая Газета". С прискорбием вынужден отметить, что в этой когда-то одной из самых уважаемых, интеллектуальных газет, импакт-рейтинги которой всегда вызывали зависть у коллег по цеху, ныне многие азы журналистской профессии забыты. В НГ, особенно когда публикуется посвященный Азербайджану очередной пасквиль некоего борзописца и гиены ротационных машин, стало нормой ссылаться на слова, которые не подтверждаются фактами, записями в социальных сетях, даже на мнение самого журналиста, которому кто-то что-то где-то рассказал. Это, к сведению руководства НГ, не профессионализм, это - сущая профанация.

Но это - ложь про нашу страну, наветы, слухи - оружие, сопоставимое с реальными боевыми действиями, где стреляют и убивают - ведь против нашей страны ведется реальная информационная война. Журналисты, которые обязаны быть беспристрастными, вдруг становятся какими-то "политическими активистами" и занимают позицию одной из сторон - сторону Армении, страны-агрессора, оккупировавшей 20 процентов территорий Азербайджана.

Напомню, что мощным оружием в современной информационной войне являются "фейки", когда ложная информация выдается за действительную. Раньше, на заре развития газет фейки называли "утками". Тогда в газете информация, которая была не проверена, имела обозначение "не проверено" и отмечалась буквами N.T. Впервые оно появилось в британских газетах, а при прочтении было созвучно немецкому слову "утка" (Ente).

С развитием интернета слово "газетная утка "было забыто и на смену ему пришел термин "фейк". Фейк (от англ. fake - поддельный) означает либо интернет-утку, выдаваемую за реальную новость, либо фото или видео, подделанное с целью вбросить сенсацию.

И вот, НГ, оставаясь верной своему нынешнему амплуа "защитницы сирой и несчастной Армении", опубликовала очередной фейк под кричащим заголовком "Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении".

Некий Владимир Мухин в своей "аналитической статье" утверждает, что, оказывается, в Нахичевани де-факто уже есть турецкая военная база, усиленная боевыми самолетами.

Он пишет: "Ряд Telegram-каналов, освещающих конфликтные события в мире, сообщили о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований "Султан Мурад", Свободной Сирийской армии и "Хамзат". Источники "НГ" утверждают, что информация проверяется и скорее всего она соответствует действительности. На днях в Баку прошла акция протеста, участники которой призывали Турцию "спасти Азербайджан от армян и русских". Они, размахивая флагами Турции, требовали от властей "разместить турецкую военную базу и взять реванш за июльские бои на армяно-азербайджанской границе".

Далее ложь идет по нарастающей: "Турецкое телевидение показало кадры с демонстрации, а некоторые российские СМИ и интернет-порталы их продублировали. Официальной реакции Москвы на это не последовало, и непонятно, санкционировал ли Баку данный митинг".

Неуважаемый мною Владимир Мухин и редакция НГ - вы вообще владеете ситуацией по Южному Кавказу и знаете ли, что происходит в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, в Баку и Ереване? Думаю, что нет.

Иначе автор статьи не писал бы, что якобы бакинцы, выйдя на улицы, требовали спасения от русских. Это сущая галиматья, порожний делирий до того нелепа, что не стоило даже обсуждения. Но нет, доведу до сведения НГ: да, в Баку был многотысячный митинг, когда десятки тысяч азербайджанцев вышли на улицы и, осудив попытку нападения Армении на приграничный Товузский район Азербайджана, изъявили готовность сражаться и умереть за Родину.

И это, господа, нормально, ведь гражданин любой страны должен быть готовым защищать свое государство, тем более, если он выражает свои патриотические чувства. Это действие, присущее всем демократическим обществам, вряд ли стоит считать угрозой для соседей того государства. Исключая, конечно, агрессора.

Далее В.Мухин, совершенно манкируя факты, ссылается на вздор в социальных сетях и пишет: "Фактически военную базу в Азербайджане турки уже создали. Эти выводы косвенно подтверждает турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер, которого активно цитируют азербайджанские СМИ. Он утверждает: "Турецкие военные и так присутствуют в Нахичевани, почему бы не дать им официальный статус, ведь юридических препон для этого нет".

Так "создали" или "неплохо было бы создать? В Азербайджане нет военной базы какого-либо государства и вряд ли ожидается создание такого военно-политического субъекта в ближайшем будущем.

НГ уверена, что если союзником Армении считается Россия, то за Азербайджаном в конфликте будет стоять Турция.

Что касается "сирийских боевиков в Азербайджане", автор статьи, опираясь на весьма сомнительные "источники информации", пишет: "Если уж протурецкие прокси-формирования появились в Азербайджане, значит, Баку не исключает военного сценария и предоставления турецкой помощи при разрешении территориального конфликта с Арменией".

Реальность же совершенная иная, и НГ это прекрасно знает.

Информация курдского агентства Firat о том, что Турция направит боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции в поддержку армии Азербайджана, не соответствует действительности.

Напомню, что именно Firat сообщило, что Анкара якобы готовит переброску членов отрядов "Сирийской свободной армии" в Азербайджан. Никаких официальных высказываний на этот счет агентство не привело.

Далее "жареная информация" распространилась в СМИ России и Армении с быстротой молнии, на ходу обрастая фейками и "душещипательными" подробностями.

Также характерно, что свою лепту в тиражирование откровенной и сумасбродной информации внесли известные фейкометы "всея Руси" - главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и хозяин издательского дома "News Media" Арам Габрелянов.

"Марго" и "Арам Ашотыч", не жалея себя, из кожи вон вылезая, пытались уверить россиян, что сирийские боевики толпами кучкуются в Азербайджане, бедная, несчастная, слабая и такая преданная России Армения на пороге войны с арабами и туркоманами из Сирии, которые на своих "тачанках" устремятся в сторону границ армян.

Истерия этой медиа-двойки особенно ужесточилась во время июльских боев на границе, когда вооруженные силы Армении, вероломно напав на Товузский район Азербайджана, после мощнейшего ракетно-артиллерийского обстрела позиций нашей армии, попытались овладеть не только оборонительными позициями, но и стереть с лица земли несколько сел.

Атака армян захлебнулась, и они, встретив достойный отпор, откатились назад, устилая путь побега трупами своих военнослужащих.

НГ в те дни была слепа и глуха к событиям на нашей границе - наоборот, "кухня фейков" в редакции газеты усиленно работала, пыхтела и выдавала один бред похлеще другого.

Совпадение? Не думаю.

Посему, "Независимая газета", хоть и очень поздно, но обязана принести свои извинения не только Азербайджану, но и своим читателям за весь поток откровенного вранья и нелепицы, что продолжается по сей день: и насчет июльских боев, и про отношения между Россией и Азербайджаном, и про мифических "сирийских боевиков в Азербайджане".

Ибо не Азербайджан, а Армения ныне открыла маршрут миграции из Ближнего Востока.

Именно Армения зазывает армян из Сирии, Ливана, со всех стран Ближнего Востока.

Ближневосточных террористов и боевиков следует искать не в Азербайджане, а в Армении, куда уже прибыли более 800 поселенцев из арабских стран.

И не Баку, а именно Ереван тайно получает вооружение и военную технику из России. Бесплатно, даром, для "поддержания штанов" нищей Армении.

Может, прозреете, в "Независимой Газете"? Ведь наказанием лжеца оказывается не то, что ему никто больше не верит, а то, что он сам никому больше не может верить.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az