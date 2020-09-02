Эльхан Алескеров: Армения на грани потери Карабаха

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова: "решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 километрах от экспортных азербайджанских трубопроводов, запустило маховик противостояния на границе Азербайджана и Армении с самыми непредсказуемыми последствиями, является прямым обвинением в адрес правительства Армении, как инициатора эскалации конфликта в Товузском направлении.

Сразу после этого серьезного обвинения, премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил церемонию награждения военнослужащих и командиров, совершивших провокацию на акзербайджано-армянской границе и под предлогом проведения совещание в штабе оккупационной армии направился в Карабах. В действительности поездка главы правительства на оккупированные территории Азербайджана была вызвана новой политической ситуацией, вызванной провокацией устроенной министерством обороны Армении на участке госграницы близ Товузского района. Премьер-министр сознает, что слабо владея рычагами управления над военным ведомством в Ереване, он практически на грани потери контроля над ВС Армении дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана и марионеточным "режимом", созданным в Ханкенди.

В Ереване растет осмысление того, что в настоящее время главным вызовом и источником угрозы правлению премьер-министра Пашиняна в Армении является марионеточный карабахский режим, руководство которого имеет тесные связи и покровителей в Москве. Примечательной является фигура является публикация пресс-секретаря так называемого "президента Карабаха" некоего Погосяна в facebook , в котороq он напрямую обращается к проживающим в России выходцам из Карабаха, а точнее к одиозному "карабахскому клану", безусловно враждебному Николу Пашиняну и его окружению. Наперекор политике команды "соросят" Пашиняна в Армении, марионеточный режим в Карабахе выступает за расширение связей с Россией, в частности, путем увеличения эфирного времени теле- и радиовещания на русском языке.

Планируется увеличить количество часов, отведенных на изучение русского языка в школах, а также увеличить в оккупационной зоне количество вывесок на этом языке. В настоящее время два деятеля марионеточной "администрации" заправляют в Карабахе. Это так называемый президент Араик Арутюнян и так называемый секретарь "совета нацбезопасности", криминальный элемент Самвел Бабаян. Оба принадлежат к ориентированному на Москву "карабахскому клану". На слуху заявление Бабаяна о том, что следует передать Карабах под мандат России. Таким образом мы становимся свидетелями двух антагонистических тенденций - "русификации" в Карабахе на фоне закрытия российских телеканалов в Армении и языкового давления на Россию в Ереване. На оккупированных территориях в Карабахе фактически сформировалась власть, которая ориентирована на Россию, в то время как Армения шаг за шагом движется в западном направлении. Несмотря на "союзнические" отношения, уверения в "вечной дружбе армян к русским", беспрецедентное количество поставляемого за бесценок в Армению российского оружия, фактом остается, что западное влияние начинает превалировать над российским в этой стране. В ответ Москва при содействии "карабахского клана" и своих ставленников в Ханкенди пытается укрепить свое влияние в регионе.

Деятельность марионеточной администрации на оккупированных территориях фактически идет вразрез с политикой официального Еревана. Так, визит Пашиняна в Карабах под предлогом совещания в штабе оккупационной армии - плохо скрытая попытка удержать ситуацию под контролем Еревана. Однако, мощный прессинг "карабахского клана" в условиях неурегулированности конфликта с Азербайджаном обуславливают тот факт, что Армения на грани потери влияния в Карабахе.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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