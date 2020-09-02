Завтра суд вынесет приговор по делу Тофига Ягублу

В Низаминском районном суде было решено отложить на завтра сегодняшнее судебное заседание по уголовному делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, судебное разбирательство в рамках процесса под председательством судьи Наримана Мехтиева подошло к завершению.

Напомним, что на последнем судебном заседании обвинитель потребовал приговорить Ягублу к лишению свободы в колонии строго режима сроком на 4, года. Ожидается, что завтра Тофигу Ягублу будет зачитан приговор.

Напомним, что 22 марта примерно в 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей марок Toyota Corolla, управляемого Тофига Рашид оглу Ягублу, и "ВАЗ-2107", управляемого Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофига Ягублу, который также нанес телесные повреждения Эльхану Джабраилову и его жене Джавахир Джабраиловой кулаком и отверткой.

Следственный отдел управления полиции Низаминского района возбудил уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В соответствии с данной статьей в отношении Тофига Ягублу постановлением суда применена мера пресечения в виде ареста.