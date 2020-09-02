https://news.day.az/politics/1267434.html Экс-глава ИВ Имишлинского района доставлен в суд - ФОТО
Экс-глава ИВ Имишлинского района доставлен в суд - ФОТО
Экс-глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев, арестованный сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), доставлен в Сабаильский районный суд, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня суд рассматривает постановление следственного органа о продлении в его отношении меры пресечения в виде ареста.
Напомним, что решением Сабаильского районного суда Вильям Гаджиев был заключен под стражу сроком на 4 месяца.
Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан в ходе операции, проведенной СГБ в Исполнительной власти Имишлинского района.
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