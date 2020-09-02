Министр обороны Азербайджана отправится с визитом в Москву

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправится завтра в Москву для участия 4 сентября в заседании министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, визит продлится до шестого сентября.