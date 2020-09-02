https://news.day.az/politics/1267463.html Министр обороны Азербайджана отправится с визитом в Москву
Министр обороны Азербайджана отправится с визитом в Москву
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправится завтра в Москву для участия 4 сентября в заседании министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и членов Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, визит продлится до шестого сентября.
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