Президент Ильхам Алиев: Отношения между Японией и Азербайджаном успешно развиваются

Как мы уже сообщали, 2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Дзюнити Вады.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию читателей некоторые моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече:

"Отношения между Японией и Азербайджаном развиваются очень успешно. Наше сотрудничество имеет очень широкую повестку дня. Прежде всего, весьма активен наш политический диалог.

Мы видим очень хорошие результаты в экономической сфере. Очень рады, что японские компании заинтересованы в построении бизнеса в Азербайджане. Они - хорошие инвесторы. Они вложили крупные средства в нефтегазовый сектор Азербайджана. Надеюсь, что к другим секторам нашей экономики также будет проявлен интерес. В частности, учитывая улучшение ситуации, связанной с бизнес-средой, Азербайджан продолжает оставаться привлекательным для иностранных компаний".