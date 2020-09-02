Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность

Как мы уже сообщали, 2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Дзюнити Вады.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию читателей некоторые моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече:

"Мы признательны вам за оказание финансовой поддержки различным проектам. При финансовой поддержке японских банков и финансовых институтов мы реализовали два важных проекта нашей энергетической инфраструктуры - две электростанции, опытные станции, "Шимал-1" и "Шимал-2". Их общая мощность составляет 800 мегаватт. Конечно, это большой вклад в нашу энергетическую безопасность".

"Мы рады, что японские компании работают здесь, а также хотим выразить вам признательность за добровольную поддержку, оказанную различным социальным проектам. Они связаны с образованием, инфраструктурой, водоснабжением в различных селах. Мы очень высоко ценим этот дружеский жест, и хочу еще раз поблагодарить за это ваше правительство. Надеюсь, что в предстоящие годы мы усилим это тесное сотрудничество".