В порядок работы Кабмина внесены изменения

В Рабочем плане Кабинета министров Азербайджана проведение совещаний планироваться не будет.

Информация об этом отражена в поправке в "Порядок работы Кабинета министров Азербайджана", в соответствии с указом, подписанным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.

До этого Кабмин мог планировать осуществление полномочий (в том числе, работа по подготовке нормативно-правовых актов), закрепленных в Конституции Азербайджана и на основании поручений Президента Азербайджана, а также проведение заседаний, совещаний и других мероприятий. Совещания из этого списка исключены.

За исключением случаев, когда в заседании председательствует Президент Азербайджана, в заседаниях Кабмина будут участвовать только члены Кабинета, имеющие отношение к повестке.

Ранее, если было необходимо участие минимум половины членов Кабмина, чтобы заседание Кабмина считалось действительным, теперь, за исключением случаев когда в заседании председательствует Президент Азербайджана, участие на заседании членов Кабмина будет учитываться исходя из количества членов Кабинета, имеющих отношение к повестке.

До этого, по поручению Президента Азербайджана, на заседании Кабмина могли рассматриваться и дополнительные вопросы (вне повестки).

Отныне, по инициативе Кабмина, на заседаниях структуры могут рассматриваться и дополнительные вопросы, не включенные в повестку.

До этого прием граждан членами Кабмина проводился в определенные дни недели по графику, ежемесячно утверждаемому премьер-министром.

Согласно изменению, прием будет осуществляться не в определенные дни недели, а просто по графику, ежемесячно утверждаемому премьер-министром.