Магеррам Алиев: «Подобные заявления не являются официальной позицией России и никогда не смогут нанести вред азербайджано-российским отношениям»

Day.Az со ссылкой на SİA представляет интервью с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррамом Алиевым.

- Господин генерал-полковник, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в интервью известному журналисту Роману Голованову в очередной раз исказил ряд фактов и высказал явную предвзятость в отношении нашей страны, ее территориальной целостности, в особенности истории Нахчывана. Как Вы расцениваете эту предвзятость?

- Прежде всего, хочу отметить, что территориальная целостность Азербайджана признана Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями и никакие предвзятые, необоснованные мнения не смогут подвергнуть сомнению этот факт. Хочу также отметить, что Владимир Жириновский в различных политических кругах, в том числе и в Россииизвестен как несерьезная фигура. Его позиционирование как "востоковеда" не увеличивает его политический вес, а, скорее, дискредитирует его. Однако мы также убеждены, что подобные заявления не являются официальной позицией России и никогда не смогут нанести вред азербайджано-российским отношениям.

Обращая внимание на взгляды этого человека, становиться очевидно, что он проявил предвзятое, непрофессиональное отношение к Нахчывани, который является неотъемлемой и исторической частью Азербайджана. Считаю, что такие действия и предвзятое мнение лидера ЛДПР всего лишь провальная пиар-кампания перед кругами, не любящими Азербайджан и враждебно относящимися к нашему государству. Его высказывания о Нахчыване не что иное как лицемерие, построенное на лжи. Потому что нельзя игнорировать историческую правду, рано или поздно правда восторжествует.

- Магеррам муаллим, Жириновский говорил в интервью так, как будто обосновывал сказанное научными фактами. Не кажется ли Вам, что его слова носят заказной характер?

- В целом его представление о Нахчыване "как о территории Армении" - это миф, не имеющий научно-исторической основы. Я уверен, что Жириновский, которому известны научные справки историков, а также авторитетных исторических источников о Нахчыване, хорошо осведомлен об этих фактах ипросто выполняя заказ армянской стороны, своими бредовыми идеями, в истинном смысле слова, исполняет политическую роль. Это не первая его подобная роль, мы уже были свидетелями подобных случаев. Если он действительно представился "востоковедом", то совершил серьезную ошибку в этом вопросе и практически очернил востоковедение как науку. Ведь, как известно, армяне - пришельцы на Кавказе и в Анатолию, о чем свидетельствуют исторические факты. Известно, что в VI-VII веках на Кавказе, а также в Восточной Анатолии и Нахчыванене было следов армянского присутствия. Я не историк, но, тем не менее, достаточно хорошо знаю историю не только Нахчывана, но и Азербайджана. Например, тот факт, что Иреванское ханство и его окрестности, а также Зангезурский район являются древними азербайджанскими землями, доказан во всех исторических аспектах. Поэтому некоторым коварным политикам не следует думать, что они могут фальсифицировать историю Азербайджана и запутать международное сообщество такого рода высказываниями. Это не так.

- Господин генерал-полковник, по мере роста авторитета Азербайджана на международной арене мы наблюдаем успехи и в вопросе поддержке нашей территориальной целостности. Как Вы считаете, может ли быть какая-то связь между нашими дипломатическими победами и военными успехами?

- Я считаю, что все наши успехи взаимосвязаны, и, конечно же, каждая победа - это очередной шаг к новой победе. Наши дипломатические и военные успехи, объединенные под единым понятием "сильная государственность", еще выше возвышают наш Азербайджан. Конечно,безоговорочное признание международным правом территориальной целостности нашей страны является частью этого успеха. Однако мы не должны забывать, что военная мощь и стратегия Азербайджанского государства позволяют нам в короткие сроки освободить наши оккупированные земли и даже провести антитеррористические операции на наших исторических землях. Об этом подчеркнул в своих выступлениях наш Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Именно эта необратимая политическая линия, эта решающая позиция может быть принята как основа на пути к следующим победам. Народ Азербайджана это знает, понимает и, конечно, поддерживает. И не случайно, что единство государства, народа и армии проявляется на самом высоком уровне.

- Магеррам муаллим, можно ли расценить недавний незаконный визит Никола Пашиняна в Нагорный Карабах и награждение военнослужащих, совершивших провокации в приграничных с Товузским районом территориях, как свидетельством того, что Армения не отступит от оккупационной политики?

- Вы знаете, я как военный стараюсь пропагандировать свою позицию и в таких вопросах. Но вместе с тем хочу отметить, что успешная политика и дипломатические достижения полностью гарантируют сохранение и укрепление территориальной целостности нашей страны. Мы внимательно следим за визитами руководителя вражеской страны на наши земли и держим под контролем каждый шаг врага. Как я упоминал ранее, до тех пор, пока оккупанты будут предприниматьтакие шаги и пока наши территории не будут полностью освобождены, они будут ощущать сильные удары Вооруженных сил Азербайджана. В этом плане, считаю, что если Пашинян награждает своих солдат-провокаторов, то тем самым он становится таким же провокатором и ответит за это.

В конце хочу напомнить, что предвзятые политики и их проармянские сторонники, совершающие аналогичные манипуляции вокруг Нахчыевана и Карабаха, прекрасно понимают, что их коварные игры, рассчитанные на публику, не имеют под собой никаких оснований, наоборот, они этим вредят себе.

- Спасибо за интервью

- И вам спасибо.