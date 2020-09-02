В Милли Меджлисе не создана рабочая группа по "детскому пособию"

В последние дни в некоторых СМИ со ссылкой на заместителя председателя комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Тахира Керимли распространилась информация о том, что вопрос "детского пособия " будет вынесен на обсуждение на осенней сессии парламента.

Как сообщили в среду Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в информации подчеркивается, что председатель парламента Сахиба Гафарова якобы дала указание создать в парламенте рабочую группу для обсуждения вопроса восстановления "детского пособия ", передает Day.Az.

"Мы, как отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса сообщаем, что предоставленная общественности эта информация не соответствует действительности и не имеет никаких оснований", - сказали в ведомстве.