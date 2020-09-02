Факт безнаказанности Армении подвергся критике на заседании Бюро ПА ОБСЕ

Сегодня состоялась неформальная онлайн-встреча руководства (Бюро) Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). В ходе встречи прошли широкие обсуждения по ряду направлений деятельности структуры.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на онлайн-встрече был заслушан отчет президента ПА ОБСЕ Георгия Церетели о событиях в регионе ОБСЕ. Генсек организации Роберто Монтелла рассказал о возможном вкладе ПА ОБСЕ в повышение эффективности структур организации и работе, которую Ассамблея должна проделать к декабрю этого года.

Вице-президент ПА ОБСЕ, глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев прокомментировал повестку встречи. Гулиев, также отметив Товузскую провокацию, осуществленную Арменией против нашей страны, незаконное переселение ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана и факт вооружения Армении Россией, довел до сведения членов Бюро, что такие события противоречат нормам и принципам международного права.

Азай Гулиев сообщил, что инициатива Генерального секретаря Монтеллы по "Операции Лазарь" может быть полезной в систематизации идей и предложений, собранных и выдвинутых ПА ОБСЕ на протяжении многих лет, в для достижения определенных результатов в деле усилении деятельности ОБСЕ и обеспечении ее эффективности.

Вице-президент ПА ОБСЕ довел до сведения участников встречи мнения о шагах, которые необходимо предпринять по вопросам безопасности, являющимся главным направлением деятельности ОБСЕ.

"Во-первых, как вы знаете, в 2005 году на оккупированные территории Азербайджана была направлена ​миссия по исследованию фактов под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В итоговом отчете миссии отразился ряд нарушений международного права, в том числе незаконное заселение оккупированных Арменией территории Азербайджана.

К сожалению, Минская группа ОБСЕ не предприняла конкретных шагов для решения каких-либо вопросов, поднятых в отчете миссии, а это показывает, что сопредседатели не заинтересованы в скорейшем достижении справедливого и мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Армения продолжает процесс незаконного переселения армян с Ближнего Востока на оккупированные азербайджанские территории. В настоящее время Армения, злоупотребляя недавним взрывом в Бейруте, осуществляет процесс незаконного заселения в оккупированном Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районах.

В связи с этим я направил письмо Президенту Церетели, и надеюсь, что ПА ОБСЕ и другие международные организации осудят эти незаконные действия Армении, которые противоречат ряду международных документов, включая Женевские конвенции и Римский статут. Незаконное заселение армян в Нагорном Карабахе под предлогом "репатриации" и "гуманитарной помощи" является частью политики аннексии Армении", - сказал Азай Гулиев.

Он отметил, что второй вопрос - это отсутствие реального сотрудничества между ПА ОБСЕ и Минской группой. По каким-то неизвестным причинам сопредседатели до сих пор не представили отчет о деятельности Минской группы, несмотря на наши неоднократные предложения и приглашения азербайджанской стороны.

"Нынешняя ситуация показывает, что не все сопредседатели Минской группы ОБСЕ привержены достижению общей цели - урегулированию армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров. Напротив, вооружение Армении со стороны одного из сопредседателей - России, вызывает Озабоченность и противоречит посредническому мандату этой страны в Минской группе, а также ее обязательствам, отраженных в ряде международных документов по контролю над вооружениями и региональной безопасности. "

Атмосфера безнаказанности и отсутствие адекватной реакции на незаконные действия Армении создают благоприятные условия для обострения ситуации с ее стороны. В качестве примера могу указать на провокационные атаки Армении 12-16 июля 2020 года, обстрелы наших военных и гражданских объектов в Товузском районе Азербайджана, расположенном на армяно-азербайджанской границе. В результате провокации погибли военнослужащие и гражданские лица, в том числе 76-летний житель Товуза. Нападения Армении создали экзистенциальную угрозу для нефте- и газопроводов и другой стратегической экономической инфраструктуры в регионе", - подчеркнул Азай Гулиев.

По его словам, третьим важным вопросом является необходимость установления со стороны ПА ОБСЕ институциональных отношений с Минской группой ОБСЕ и тесного сотрудничества с ней для построения мира.

"ПА ОБСЕ может способствовать созыву Минской конференции с участием членов Минской группы ОБСЕ, по крайней мере, в рамках ПА ОБСЕ мы можем провести заседание с участием стран-членов Минской группы. В ходе заседания необходимо найти ответ на один вопрос - Почему сопредседатели до сих пор не смогли найти решение проблемы, а Армения до сих пор не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и другие международные документы? Верю, что вмешательство ПА ОБСЕ может быть полезным для определения существующих в деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ препятствий и неудач, а также достижения определенного прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта", - сказал Азай Гулиев.

По словам вице-президента ПА ОБСЕ, четвертый вопрос заключается в том, что Армения почти 30 лет игнорирует документы международных организаций, в том числе четыре резолюции Совбеза ООН, резолюции ОБСЕ и ПА ОБСЕ, требующие безоговорочного вывода вооруженных сил страны-оккупанта с признанных на международном уровне территорий Азербайджана.

"Поэтому мы всегда должны помнить об инструментах и ​​механизмах, предлагаемых ОБСЕ, организацией, объединяющей 57 стран, для разрешения конфликта, о мандате этой организации, и должны обеспечить выполнение вышеперечисленных резолюций, требующих вывода вооруженных сил с оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Верю, что все эти вопросы будут отражены в предложениях и плане действий, которые будут представлены в ОБСЕ", - подытожил Азай Гулиев.

Выступившие далее несколько членов Бюро поддержали предложения Азая Гулиева о том, что ПА ОБСЕ следует проявить большую активность в связи с армяно-азербайджанским конфликтом.