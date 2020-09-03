На фоне таких "друзей", как Армения, любые враги РФ просто школьники

На фоне таких "друзей", как Армения, все враги России представляются невинными школьниками. Официальный Ереван совершил очередной акт предательства России, бросил вызов Путину и полностью подтвердил свой прозападный курс, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Какие еще нужны доказательства, когда посол США в Ереване Линн Трейси торжествующе сообщает на странице дипмиссии в Facebook, что подписала меморандумы "о содействии в формировании антикоррупционных институтов и новой патрульной полиции в Армении".

"Откликнувшись на просьбу правительства Армении оказать содействие в реализации стратегий по борьбе с коррупцией и реформированию полиции, посол Трейси подписала два меморандума, которыми конкретизируется планируемая посольским офисом по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности помощь в формировании новых антикоррупционных институтов и новой патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Документы подписаны с главами Минюста и полиции Армении Рустамом Бадасяном и Ваге Казаряном.

"В посольстве рады стремлению армянских властей привлекать международных партнеров", - разглагольствует американский посол.

Данная армяно-амерканская служба будет задействована в два этапа. Сначала ее реализуют в Ереване до первого квартала 2021 года, а затем - по всей стране, до первого квартала 2022 года.

Российское издание rusvesna, опубликовавшее эту "радостную" для Путина, ЕАЭС и ОДКБ новость, не случайно подает этот материал под заголовком: "Знакомо? США создадут в Армении новую патрульную полицию и антикоррупционные структуры".

Действительно, знакомо?! Ведь не случайно американцы заявили о создании аналогичного силового подразделения на территории СНГ (Армении) сразу после того, как Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь.

То есть, Россия и Беларусь создали совместные силы реагирования в случае внешней угрозы. Понятно, что эта угроза исходит от глобалистского Запада с одним из центров в Вашингтоне. Как известно, мировое глубинное правительство под вывеской коронавируса перешло, в том числе, к переформатированию постсоветского пространства с целью поглощения территорий и ресурсов бывшей Советской империи.

После того, как Лукашенко отказался играть по правилам глобалистов и проигнорировал их коронакарантин, стало понятно, что майдана Батьке не миновать. Но не понять рафинированным западникам-миллиардерам души и силы белорусского мужика, который показал им "кузькину мать".

Технологии "цветной революции" в Минске пока не сработали. Более того, Путин и Лукашенко объединились и показали глобалистам двойной кулак.

Но и западники, не долго думая, нанесли Москве и Минску ответный удар, и не где-нибудь, а под боком у России - в предательской Армении. То есть, в Армении - стране, которая является членом ЕАЭС и ОДКБ, вроде как партнер России и других стран СНГ, американцы спокойно создают антироссийский, антиевразийский силовой центр. Теперь туда еще чаще будут шастать американские военные, полицейские подразделения, а под их видом и куча црушников. И если Россия там где-то пикнет на так на Кавказе, то совместные армяно-американские силовые подразделения смогут войти на эти территории под видом "гарантирования прав человека".

Почему молчат Соловьев и Симоньян?

Или они тихо это армянское решение поддерживают? Ведь у таких, как они, и виллы, и деньги, и тылы - все на Западе.

Растущая наглость и очередное предательство со стороны Армении - это следствие попустительства Москвы.

Россия, российский МИД во главе с Калантаровым никак не реагировали, когда в Армении создавалось едва ли не самое большое в мире американское посольство (две тысчи сотрудников!), далее Москва устами того же главы МИД РФ благословила "бархатную" армянскую революцию и поздравила протеже Сороса - Никола Пашиняна с новой должностью.

Последний же под тем или иным ракурсом в течение двух лет выдавливал и оскорблял Россиию и Путина. И тоже ничего, все в России молчали. Армения ведь не Украина, которую можно было крыть на всех каналах с утра до вечера, так как бедные украинцы не оккупировали российские СМИ, как армяне.

Совсем недавно ВС Армении осуществили военную провокацию на границе Азербайджана, пытаясь спровоцировать войну России с Турцией. И как среагировала Москва? Усилиями армянских лоббистов еще помогла Еревану новым вооружением, о чем хвастал в российских СМИ министр обороны Армении Давид Тоноян.

То есть, пока Россия в очередной раз выставила свой щит неблагодарной Армении, в то же время Ереван исподтишка вел подлые переговоры с американцами о создании совместной полиции. Иными словами, в Армении в это самое время готовился удар и предупреждение Россиии и Беларуси, что американцы создают аналогичные силы реагирования, только у южных границ России. Как ни крути, а Россия в кольце, и у Армении в этом смысле особые антироссийские полномочия.

Москва опять проспала предательский удар Еревана, позволив ему осуществиться. А потому что армянские кадры во власти в Москве не позволяют реагировать в соответствии с национальными интересами России, и продвигают те решения, которые отвечают интересам армянства.

Точно так же когда-нибудь Москва проспит создание армянской автономии на юге России. Хотя уже прозевали, по факту на юге России расцвел армянский край на "исконных армянских землях" у Черного моря. Сочи уже объявлен ими "вторым Ереваном" в "северной Армении". Подождем, пока Москву объявят столицей Армении, а Мишустина или Галицкого назовут президентом России...