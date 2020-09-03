Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Твиттер в ответ на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время приема верительных грамот назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

"Мы никогда не сомневались в поддержке Азербайджана", - написал он.

Министр также напомнил высказывание Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и поделился изображением национальных флагов обеих стран.