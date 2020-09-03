Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан

Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Твиттер в ответ на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время приема верительных грамот назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

"Мы никогда не сомневались в поддержке Азербайджана", - написал он.

Министр также напомнил высказывание Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и поделился изображением национальных флагов обеих стран.