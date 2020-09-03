https://news.day.az/politics/1267580.html Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан - Мевлют Чавушоглу
Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан - Мевлют Чавушоглу
Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Твиттер в ответ на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время приема верительных грамот назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.
"Мы никогда не сомневались в поддержке Азербайджана", - написал он.
Министр также напомнил высказывание Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и поделился изображением национальных флагов обеих стран.
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