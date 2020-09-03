В Азербайджане выделят около 4 млрд манатов на оборону и национальную безопасность

Обнародован удельный вес средств в госбюджете Азербайджана на предстоящий год, запланированных на расходы обороны и национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в заявлении министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год. Отмечается, что объем средств, выделенных на сферу обороны и нацбезопасности в следующем году, прогнозируется на уровне 15,3% расходов бюджета.

Отметим, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются на сумму 24 327,0 млн манатов, расходы - 25 847,5 млн манатов. Таким образом, расходы на оборону и нацбезопаность в следующем году составят более 3,954 млрд манатов.