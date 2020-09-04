Братство Азербайджана и Турции непоколебимо

Принятие верительных грамот новых послов обычно происходит в рамках дипломатического этикета: посол подходит к главе государства, во многих случаях происходит разговор "на ногах" и высказываются мнения, не выходящие за рамки официального протокола. Если есть какие-то негативные моменты, связанные со страной посла, то чаще всего они обсуждаются за закрытыми дверями при непосредственном участии министра иностранных дел.

Лишь в редких случаях происходит выход за рамки дипломатического протокола. Это происходит тогда, когда возникает необходимость передать собеседнику серьезный месседж. Что и произошло когда 2 сентября Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Японии и Греции в Азербайджане.

Сначала глава государства принял нового посла Японии Дзюнити Ваду и отметил успешное развитие отношений между двумя странами, обширную повестку дня сотрудничества и активный политический диалог.

Затем Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Греции Николаоса Пиперигкоса и сразу же заявил о том, что будет говорить с ним откровенно.

"Безусловно, у дипломатов своя манера общения. Я получил образование в институте, готовящем дипломатов. Поэтому мне известно, что такое дипломатический язык. Однако считаю, что было бы хорошо, если мы знали позиции друг друга для того, чтобы иметь ясное представление о том, где мы находимся, чего хотим и как будем идти вперед", - сказал глава государства.

Во-первых, Президент Ильхам Алиев сообщил послу о поддержке Греции со стороны Азербайджана в энергетическом вопросе и неадекватном поведение Афин в ответ на эту поддержку. Речь идет о приобретении SOCAR акций греческой газовой компании DESFA на основании обращения правительства Греции с последующей отменой Афинами результатов тендера, а также о том, что Баку пришлось ждать 4 года.

Глава государства обратил внимание нового посла на недипломатическое поведение и дал четкий сигнал новому правительству Греции не повторять ошибок предыдущего правительства.

Во-вторых, Президент Ильхам Алиев выразил озабоченность военным сотрудничеством Греции и Кипра с Арменией, оккупирующей азербайджанские земли.

Следует отметить, что между оборонными ведомствами Армении и Греции была подписана двусторонняя программа сотрудничества на 2020 год. Она включает в себя проведение 21-го мероприятия в двух странах по таким направлениям как: учебные тренировки с силами спецподразделений, военно-медицинская и тактическая подготовка, обмен опытом по таким областям как кибербезопасность, инженерия и др., военно-политические консультации, обмен информацией.

Наряду с этим, по итогам встречи представителей министерств обороны Греции, Кипра и Армении был подписан трехсторонний план действий на 2020 год. Причем, ни для кого не является секретом, против кого направлен этот "треугольник".

Президент Ильхам Алиев также озвучил новому послу Греции официальную позицию Баку по противостоянию Афин и Анкары.

В-третьих, до посла была доведена официальная позиция Азербайджана по поводу конфликта в Восточном Средиземноморье.

"Третий вопрос, который я хочу затронуть, связан с обострением, произошедшим недавно между Турцией и Грецией в регионе Восточного Средиземноморья. Могу вам сказать, и это не секрет, что Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Эта позиция по моему указанию уже была официально обнародована правительством Азербайджана. Могу еще раз вам сказать, что Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки - наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними", - отметил глава государства.

Можно предположить, что этот месседж был направлен не только в сторону Греции, но и всем странам, объединившимся против Турции.

Поддержка Турции Президентом Ильхамом Алиевым является далеко не первой. Так, 24 апреля 2014 года в Праге, на саммите, посвященном 5-летию Программы "Восточное партнерство", с участием глав государств и правительств президент Армении, воспользовавшись отсутствием на встрече представителей Турции, все свое выступление посвятил разглагольствованиям о надуманном "геноциде армян" и необоснованно обвинял Турцию. В свою очередь, Президент Ильхам Алиев дал тогдашнему президенту Армении Сержу Саргсяну веский ответ, поставив его в неловкое положение. "За этим столом нет представителей Турции, но здесь есть я", - эти слова вызвали большой резонанс на международной арене, став выражением принципиальности, прямоты и честности в политике.

Та же позиция сохраняется и сегодня, и заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с новым послом Греции, еще раз доказали, что защита национальных интересов является приоритетом для азербайджанского лидера.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az